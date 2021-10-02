Греческие учителя против обязательной аттестации

В Афинах полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих против нового закона, согласно которому учителя и школы должны проходить регулярную аттестацию.

Сообщается, что в демонстрации приняли участие около 3000 человек. Когда часть из них попыталась заблокировать центральную улицу города - стражи порядка прибегли к дополнительным мерам.

В четверг суд Афин объявил незаконной продолжительную забастовку, объявленную четырьмя профсоюзами учителей.