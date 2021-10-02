Каталония: четыре года без независимости

Сотни людей вышли на улицы Барселоны, чтобы отметить четвертую годовщину проведения референдума о независимости Каталонии.

Акция под лозунгом "1 октября, не забудем, не простим" закончилась беспорядками.

В этот день 4 года назад более 90% избирателей поддержали провозглашение независимости Каталонии. Испанские власти признали голосование незаконным. Часть организаторов референдума была арестована, другая — скрылась заграницей.