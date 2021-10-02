Местные выборы на юге Италии и в Риме

Избирательная кампания завершилась на юге Италии в области Калабрия и в ряде крупных городов по всей стране, включая Рим, Милан и Неаполь. В воскресенье и понедельник здесь пройдут выборы в органы местной власти.

Результаты голосования станут первой оценкой баланса политических сил и настроения избирателей — а это 12 миллионов человек — с тех пор, как в начале года правительство возглавил Марио Драги. Предвыборная кампания прошла на фоне скандалов и острой борьбы между партиями.

Наблюдатели отмечают, что по итогам выборов могут ослабнуть позиции правоцентристской партии "Лига севера" и ее лидера Маттео Сальвини. По данным соцопросов, уровень поддержки "Лиги" значительно снизился в последние месяцы.

Выборы мэра в Риме также имеют важное значение для популистов: столицу в 2016 году возглавила представительница движение "Пяти звезд" Вирджиния Раджи, а в августе лидером партии стал бывший премьер Джузеппе Конте.