Президент Румынии Клаус Йоханнис получил Международную премию имени Карла Великого

Клаус Йоханнис отмечен этой наградой как выдающийся борец за европейские ценности, единство, взаимное признание и примирение в Европе. В церемонии награждения, которая состоялась в Ахене, принял участие председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Шарль Мишель, председатель Европейского Совета: "В восточной части Евросоюза есть человек верный своим принципам, воплощающий в жизнь наши общиеевропейские ценности. Это президент Румынии Клаус Йоханнис. С огромной самоотдачей и успехом он проводит проевропейскую политику, приверженную соблюдению верховенства права. Йоханнис укрепил Европейский Союз".

Клаус Йоханнис, президент Румынии: "Эта премия имеет огромное значение как для меня, так и для моих соотечественников, которые сегодня так же являются гражданами Европейского Союза. В основе этого Союза лежат принципы демократии и европейского единства".

С 1950 года Международная премия имени Карла Великого вручается людям и организациям за их значимый вклад в объединении Европы. Среди политиков, удостоенных этой награды - генсекретарь ООН Антони Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель.