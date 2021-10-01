Венесуэла: с боливара списывают нули

Венесуэла проводит деноминацию национальной валюты, чтобы остановить безудержный рост цен. С боливара списывают шесть нулей. Старые купюры номиналом в один миллион боливаров будут обмениться на новые с номиналом один боливар. Самой крупной будет банкнота стоимостью в 100 боливаров. Власти надеются, что реформа так же позволит упростить бухгалтерский учет и другие денежные операции, которые осложнялись большим количеством нулей. Кроме того, в оборот вступает национальная цифровая валюта.

Хосе, водитель автобуса: "Что касается меня... Единственное, что улучшится, на мой взгляд, так это то, что я не буду носить с собой столько денег. Например, пять долларов можно положить в карман. А вот взять с собой такую сумму в нашей валюте, да чемодан понадобится!"

Это третья за последние тринадцать лет деноминация валюты. Эксперты сомневаются, что инициатива властей решит проблему инфляции и девальвации.

Хосе Мануэль Фуэнте, эксперт: "Эта деноминация очень похожа на две предыдущие. Только макроэкономический контекст сейчас намного хуже. Вероятно, 2021 год станет восьмым годом экономического спада. За восемь лет ВВП Венесуэлы уменьшился на 75%. Но это происходит из-за гиперинфляции, а сейчас из-за высокой и устойчивой инфляции, двух огромных врагов деноминации. "

Многолетний экономический кризис, который переживает Венесуэла, усилился из-за пандемии коронавируса. Жителям страны не хватает лекарств, предметов первой необходимости, а порой и простой просто нечего есть.