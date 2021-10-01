Французские политики поддержали Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози намерен добиваться отмены обвинительного приговора, вынесенного ему исправительным судом Парижа по делу о незаконном финансировании избирательной кампании в 2012 году. Вместо тюремного заключения Саркози будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением.

Адвокаты Саркози утверждают, что единственная цель вынесенного приговора — помешать политику вновь выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

Француские правые и участники нынешней президентской гонки выразили слова поддержки. Так, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс назвала Саркози "великим президентом, глава Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран заявил о дружеских чувствах, а лидер фракции республиканцев в Национальном собрании Кристиан Якоб сообщил, что гордится тем, что Саркози был президентом Франции.

Представитель левого фланга, председатель движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон напомнил, что в начале года суд оправдал бывшего премьера Эдуара Балладюра по делу с таким же обвинением, при этом его кампания финансировалась за счет "откатов", полученных при продаже оружия Пакистану и Саудовской Аравии.

Глава правительства Жак Кастекс, в свою очередь, заявил, что не может комментировать решения независимого суда и выразил бывшему президенту личную поддержку, отметив, что работал в его администрации около двух лет и знает о его преданности Франции.