Саакашвили вернулся?

Где Михаил Саакашивли? Местонахождение бывшего грузинского президента - в фокусе внимания правоохранительных органов республики после появления на его странице в фейсбуке оповещения о прибытии на родину.

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", — написано на странице от имени Саакашвили, Позднее в сеть выложили видеообращение политика, в котором он сообщает, что находится в Батуми.

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии:

"Я рисковал своей жизнью и свободой и приехал сюда, несмотря на все угрозы. Я хочу вас попросить, давайте пойдем на избирательные участки 2 октября и проголосуем за ЕНД. Ни в коем случае не голосуйте за Иванишвили. Нас должно быть много, это решающие выборы для Грузии".

Бывший глава Грузии ранее предупреждал о намерении вернуться в начале октября чтобы, по его словам, наблюдать за выборами в муниципальные органы власти. В видеоролике Саакашвили призывает избирателей голосовать за его оппозиционную партию "Национальное движение".

В МВД страны тем временем сообщили, что бывший президент не пересекал границу. На родине он объявлен во внутригосударственный розыск и осужден по ряду дел на заочные тюремные сроки. Власти заявили, что арестуют Саакашвили, как только он ступит на грузинскую землю.

Михаил Саакашвили возглавлял страну 9 лет, он покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации своего преемника. В настоящее время Саакашвили живет на Украине, где занимается политикой.