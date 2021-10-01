Российские игристые вина обошли импортные

Российские игристые вина превосходят зарубежные аналоги. К такому выводу пришли эксперты Роскачества после проведенного исследования, основываясь на двух последних исследованиях винных полок: "Винном гиде России – 2020" и рейтинге наиболее популярных в России импортных игристых вин.

Дегустаторы сравнивали вина вслепую, не зная, в каком бокале российское вино, а в каком импортное. Каждый образец оценивался по 12 параметрам. Все вина были куплены в рознице – так же, как это делают обычные покупатели. И российская, и зарубежная продукция оценивалась в категории до 1000 рублей или чуть больше за бутылку.

В каждой категории вину, получившему наиболее высокий рейтинг экспертов, присваивался 1 балл, если же у лидера была еще и более низкая цена - еще один призовой балл. Итого сборная игристых вин России или мира могли набрать максимум 10 призовых очков каждая.

Лучшие игристые вина: победители в номинациях

Лучшим брютом из России стало вино марки ZB Wine, его рейтинг составил 4,16 из 5. Его ближайший зарубежный конкурент из Италии Masconi Prosecco DOC отстал на 0,02 балла. Но при этом российский брют стоит на 200 рублей дешевле: 389 против 589 рублей.

Лучшее игристое мускатное полусладкое белое вино также марки ZB Wine набрало 4,196 балла, а его ближайший соперник среди иностранцев Gancia Asti получило существенно меньше (4,15 балла) при разнице в цене в 300 с лишним рублей за бутылку.

Лучшим розовым брютом стал Flute от винодельни "Мысхако". Несмотря на отсутствие иностранных конкурентов, он получил от экспертов одну из самых высоких оценок в исследовании – 4,21 балла.

В категории Лучшее игристое красное вино победило "Цимлянское" сладкое из Долины Дона с результатом 4,012 балла. Сборная мира представила в этой дисциплине итальянские вина Lambrusco. В ценовой конкуренции на этот раз российские вина уступили. Самые популярные вина из Италии были куплены в магазинах по 269 рублей. Роскачество отмечает, что производство красного игристого в мире не столь популярно, но в России традиция его производства существует еще с XVIII века.

Лучшее игристое классическим методом - оказалась самой "сложной" категорией для оценки. Дело в том, что немногие производители в России выпускают выдержанные в бутылке вина в больших количествах. Крупнейший из них – "Абрау-Дюрсо". Его выдержанный брют Victor Dravigny получил от экспертов 4,192 балла из 5 возможных. Соперник из Испании – вино региона Cava ­– по законам данной местности также должен быть выдержан в бутылке. Одно из самых массовых вин в этой категории – Arte Latino Cava – стоило дешевле российского (419 рублей за бутылку), но уступило по качеству, набрав 4 балла ровно.

"Со счетом 6:2 в упорной борьбе побеждает сборная виноделов России. Представление о российских игристых, как о напитках заведомо более низкого качества, оказалось мифом", - заключили в Роскачестве.