Смертельный пожар в румынской больнице

Не менее девяти пациентов инфекционного отделения погибли в результате пожара в больнице портового города Констанца на юго-востоке Румынии. Об этом сообщила Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (IGSU).

Заведующий отделением Сильвиу Коза сказал, что у них на лечении находились 10 больных Covid-19 в тяжёлом состоянии. 120 других пациентов лечебного учреждения были эвакуированы и доставлены в больницы округа.

Это третья подобная трагедия в Румынии за менее чем год. В январе от пожара погибли 5 пациентов больницы в Бухаресте, а двумя месяцами ранее пожар в больнице в Пятра-Нямце на северо-востоке страны унёс жизни 15 человек.