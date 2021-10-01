Польша: погранохрана вернула группу мигрантов в места пересечения границы с Республикой Беларусь

Пограничная охрана Польши заявила, что зафиксировала за сутки рекордное число попыток (всего 529) нелегального пересечения белорусско-польской границы границы. Так же сообщается, что группа мигрантов, задержанных в районе Михалово, была возвращена на линию границы в соответствии с распоряжением главы МВД. По словам представителя погранохраны, никто из мигрантов не захотел подать прошение о международной защите. Все говорили, что хотят подать такие заявления в Германии.

Эти афганские мигранты находятся у польской границы с августа.

Джавад, мигрант: "Мы попросили убежище у Польши. Как вы знаете, мы ждем вот уже два месяца".

В четверг польский Сейм проголосовал за продление на 60 дней чрезвычайного положения, введенного в регионах на границе с Республикой Беларусь из-за наплыва мигрантов.

Правозащитная организация Homo Faber пытается помочь нелегалам. Этих мигрантов, активисты отыскали в лесу. Ранее кто-то из беженцев позвонил в НКО и сообщил местонахождение группы. Мигрантам предложили подать заявление непосредственно в Европейский суд по правам человека с тем, чтобы они остались в Польше. Представитель НКО Анна Домбровская объяснила мигрантам, что они могут встретиться с пограничниками, а те отправят их обратно в Беларусь.

В сложившейся ситуации Польша обвиняет Беларусь. Варшава заявляет, что белорусские власти способствуют перевозке беженцев в свою страну, а затем отправляют их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис.