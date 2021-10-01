"Шатдауна" не будет

В США согласовано продление финансирования работы правительственных учреждений: президент Джо Байден подписал документ о временном бюджете сроком до 3 декабря. Он был согласован Сенатом и одобрен на голосовании в Конгрессе. Таким образом американцам удалось избежать немедленного "шатдауна".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала это общей победой: "Благодаря резолюции мы не только сохраним работу правительственных учреждений, выплаты нашим ветеранам, получателям социального пособия, но также поддержим в рабочем состоянии систему здравоохранения, школы, ведомства по защите окружающей среды. Просто невероятно, сколького мы можем добиться, работая сообща на благо людей!"

Власти спешили согласовать временный бюджет до 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год. Без этого документа мог произойти так называемый "шатдаун" - остановка работы правительственных структур. Окончательный проект бюджета страны пока не удается согласовать из-за разногласий по госдолгу.