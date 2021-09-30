Британцы не хотят работать вместо уехавших иностранцев

Деловые круги Великобритании бьют тревогу из-за катастрофической нехватки рабочих рук после "брексита". В Лондоне настаивают, что на большинство вакансий можно нанять британцев — но с этим категорически не согласны, например, компании, которые занимаются уборкой: подданные её величества попросту отказываются от тех условий, на которые легко соглашались приезжие.

Мэри-Джейн Петит, директор компании:

"Большинство рабочих, я бы сказала, 70% — это испанцы, южноамериканцы, болгары, румыны. Многие из них уехали домой. Мы потеряли примерно четверть сотрудников. Здесь, в этой стране, кандидаты не проявляют интереса. У нас работа с 9 до 5, а они говорят "нет, так не пойдёт, хотим с 10 до 3". Так что мы потеряли множество сотрудников, и оставшимся приходится работать очень напряжённо".

Тяжелейший удар нанесла нехватка водителей грузовиков: на заправках нет бензина, в супермаркетах нет товаров, в ресторанах кончилась курица, — даже в "Макдональдсе" не из чего делать милкшейки.

Тайг Энрайт, Euronews:

"Крупнейшая бизнес-группа страны — Конфедерация британской промышленности — предупреждает, что проблемы не решить и за два года. После "брексита" правительство готово приглашать в страну только высококвалифицированных рабочих, а на должности с низкими требованиями нанимать соотечественников или тех, кто не уехал с острова. Предприниматели настаивают, что визы нужно выдавать не по квалификации, а по необходимости".

Тони Дэнкер, директор CBI:

"Для того, чтобы закрыть сегодняшнюю нехватку рабочих рук, нам необходима иммиграционная система, которая была бы именно на это нацелена. Мы настаивали на том, чтобы создать систему, при которой в страну приезжали бы только те, чья профессия нам сейчас нужна. И именно сегодня такая системы бы пригодилась".

На прошлой неделе правительство уступило и пообещало выдавать временные визы водителям и, например, переработчикам птичьих тушек. Предполагается, что низкоквалифицированную рабочую силу модно найти дома — но клиниговые компании заявляют, что было бы огромной ошибкой считать уборщиков низкоквалифицированными.

Джим Мелвин, председатель Британского клинингового совета:

"Любой, кто думает, что в нашей работе не нужна квалификация, сильно заблуждается. Мы хотим, чтобы правительство признало масштабы проблем и работало бы вместе с нами над поиском решений".

В Лондоне, однако, упорно настаивают на том, что иммиграционные правила не при чём; тем не менее, именно послабление этих правил объявлено временным решением проблем. Предприниматели уверены, что выдача краткосрочных виз не поможет ничему и лишь немного отодвинет полный коллапс, который некоторые предвидят уже зимой.