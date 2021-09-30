Мода из отходов на "рыбьем меху"

Мода из отходов по-русски: новосибирский предприниматель использует собственную технологию для производства одежды из рыбьей кожи. Сырьё самое дешёвое: отходы рыбной промышленности, которые иначе выбросили бы. После отделения чешуи остаются ячейки, которые и составляют специфическую фактуру материала. Делать из него можно всё, что угодно: обувь, пиджаки, кошельки и сумочки.

Александр Васенёв, предприниматель:

"Рыбья кожа, её структура чешуек — как отпечатки пальцев у человека: каждая индивидуальна. И получается, что мы с одной стороны избавляем планету от отходов, от грязи, с другой стороны — делаем каждого человека уникальным".

Люди использовали рыбью кожу с глубокой древности, и кое-где до сих пор работают с этим материалом. Ноу-хау новосибирского учёного, ставшего предпринимателем — новая технология удаления чешуи и подкожного жира с помощью химических растворителей, так что кропотливый ручной труд на этом этапе больше не нужен. Состав смеси и есть секрет фирмы.

Александр Васенёв, предприниматель:

"Используются химикаты очень нежные, можно прямо без перчаток доставать из раствора шкуры".

По словам бизнесмена, китайцы предлагали купить технологию за полмиллиона долларов, но он от предложения отказался.

Пока большинство покупателей химически выделанной рыбьей кожи — иностранцы. Большие партии отправляют, например, на Аляску, где делают украшения и сувениры. В России рыбья кожа не очень-то известна и популярна, а коронакризис подкосил и без того невысокий спрос.