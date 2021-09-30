Новые иноагенты: "Работаем, как работали"

Два десятка российских правозащитников, политологов, журналистов свыкаются с новым статусом: накануне в Минюсте расширили реестр "СМИ-иноагентств", включив в него 22 фамилии и две организации. Иноагентами признаны в том числе порталы "Медиазона" и ОВД-Инфо", которые посвящают значительный объём материалов политическим преследованиям в России. Что дальше?

Сооснователь "ОВД-Инфо" Григорий Охотин заявил, что включение в реестр не вносит принципиальных изменений в деятельность проекта. "Мы будем продолжать работать, как работали, это совершенно не может нас остановить. Какие конкретно это принесет сложности? Посмотрим! Но легче от такого ярлыка никогда не становится!"

Всего в реестре "СМИ-иноагентов" сегодня - 72 человека и организации, в начале года их было 17. "Это - не неожиданность, мы это связываем с кампанией давления на независимые организации и СМИ, - прокомментировал Охотин. - Это не сегодня началось. Забавно, что это происходит в разгар общественной кампании за отмену законодательства об иностранных агентах, где "ОВД-Инфо"- один из центральных инициаторов".

1 сентября руководители более 20 независимых изданий потребовали аннулировать нынешний список "СМИ-иноагентов" и внести поправки в действующее законодательство об "иностранных агентах". Они подписали открытое письмо президенту Владимиру Путину. В Кремле пообещал рассмотреть обращение журналистов.