На острове Пальма подсчитывают ущерб от извержения вулкана

Ущерб от извержения вулкана на испанском острове Пальма по предварительным подсчетам оценивается в 400 миллионов евро. Проснувшийся 19 сентября Кумбре-Вьеха разрушил сотни жилых домов и других строений, уничтожил банановые плантации. Из-за поднимающегося в воздух пепла было нарушено авиасообщение.

В ночь на среду раскаленная лава достигла побережья Пальмы. Специалисты предупредили, что контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. Есть угроза того, что отдельные участки береговой линии могут обрушиться в океан.

В связи с этим жителей прибрежных деревень отправили в безопасные места. Судам запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти четырех километров. Вместе с тем власти сообщили, что извержение вулкана пока не повлияло на качество воздуха вдали от прибрежной зоны.

Во время стихийного бедствия, к счастью, никто не погиб и не получил серьезных травм, благодаря своевременной эвакуации более шести тысяч человек.

Прогнозировать продолжительность извержения вулкана, отмечают эксперты, невозможно.