Белград и Приштина договорились по кризису в Северном Косове

Представители Белграда и Приштины договорились о деэскалации в районе линии разграничения в Северном Косове. Об этом объявил спецпредставитель ЕС по вопросам Западных Балкан Мирослав Лайчак, он участвует в сербо-косовских переговорах в Брюсселе. По словам Лайчака, стороны договорились об условиях снижения напряжённости и о продолжении диалога.

Это подтвердил и президент Сербии Александар Вучич. Он заявил, что Белград принял «компромиссное предложение», в рамках которого Приштина в субботу должна отвести силы спецназа от линии разграничения.

С визитом в странах Балканского региона находится тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Я обсуждала эти вопросы с президентом Вучичем и премьер-министром Курти. И очень хорошо, что они достигли соглашения по урегулированию напряженности на севере Косова».

Напряжённость в отношениях Белграда и Приштины обострилась после отказа косовской администрации признавать сербские автомобильные номера — для автовладельцев это обернулось, в частности, крупными сборами на линии разграничения. В Приштине настаивают, что это ответ на аналогичную политику Белграда. В итоге этнические сербы объявили о блокировании переездов, а косовская администрация направила в этот район спецназ.