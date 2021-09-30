Наталья Гаврилица: «Мы выступаем за сбалансированную внешнюю политику»

Гость программы "Глобальный диалог" — Наталья Гаврилица, глава нового правительства Молдавии. Она намерена провести реформы и сблизить Молдавию в ЕС.

Шандор Жирош, Euronews: Вы, наверное, специально выбрали Брюссель для вашего первого зарубежного визита. Этим, кажется вы хотите подать сигнал Европейскому союзу. Что это за сигнал?

Наталья Гаврилица: Мы хотим сказать, что Молдавия обрела новые силы, новый энтузиазм в борьбе с коррупцией, в укреплении верховенства права, экономической стабильности и экономического роста. Другими словами, в развитии европейских ценностей, стандартов и образа жизни.

— В своей истории Молдавия колебалась между пророссийскими и прозападными правительствами. Долго ли продержится это прозападное правительство? И что нужно, чтобы оно продержалось?

— Мы одержали внушительную победу с программой, ориентированной на решение внутренних проблем. Делая выбор не между Востоком и Западом, а в пользу улучшения жизни граждан. Граждане Молдавии устали от правительств, которые лгут, от политиков, которые воруют, от государственных органов, которые не работают для людей, и от решений, которые не исходят из общих интересов. Люди дали понять на этих выборах, что им нужно правительство, которому можно доверять. То есть такому, которое каждый день принимает решения, имея в виду выгоду для всех, а не для немногих. Эта программа проевропейская или пророссийская? На самом деле это программа в интересах граждан”.

— Вам нужно бороться с коррупцией. Вам нужно перестраивать экономику. Как вы будете решать эти проблемы?

— Мы, разумеется, начнём с очищения институтов. Только несколько недель назад мы отказались от одного крупного приобретения, предполагавшего растрату денег. Мы очищаем руководство и предприятия в государственной собственности. В то же время, мы начинаем работу над законопроектом о подотчетности судебной власти. Генеральный прокурор будет больше отчитываться о проделанной работе.

— Молдавия — одна из беднейших стран Европы. Что вы собираетесь сделать, чтобы экономика функционировала лучше и для людей?

— За 30 лет нестабильности и коррупции частный сектор тоже врос в эту систему. Поэтому мы хотим убрать лишние барьеры для занятия бизнесом. Мы хотим провести демонополизацию. Мы хотим улучшить регулирование, чтобы увеличить количество компаний. Мы собираемся сократить бюрократические процедуры для средних и малых предприятий. Мы хотим реформировать контрольные функции правительства. И, конечно, теперь у нас 4 стабильных года, во время которых президент, парламент и правительство смогут действовать в одном направлении. Мы хотим воспользоваться этой возможностью для того, чтобы привлечь больше инвестиций”.

— Борьба с коррупцией всегда рискованна. Чувствуете ли вы себя в безопасности? Есть ли у вашего правительства достаточно поддержки для ведения этой борьбы?

— У нас есть огромная поддержка со стороны людей, которая придает нам силы двигаться вперед. Я лично чувствую себя уверенно, потому что мы делаем правильное дело, и думаю, что граждане и наши партнёры защитят нас самым лучшим образом.

— Сейчас Европейский союз не готов к дальнейшему расширению. Какие у Молдавии перспективы в ближайшие десятилетия?

— Я считаю, что европейское расширение и интеграция — это процесс. Мы знаем, что мы должны выполнять наше домашнее задание. Мы знаем, что мы должны сильно изменить то, как работают наши институты. Мы должны поднять уровень жизни наших людей. Мы должны сделать эти реформы в европейском духе необратимыми. Но в то же время ничто нам не мешает сотрудничать более тесно по ряду вопросов”.

— Как можно решить вопрос Приднестровья?

— Мы работаем над тем, чтобы правый берег Молдавии был привлекателен для людей, живущих на левом берегу. Совершенствуя институты и борясь с коррупцией, мы становимся привлекательнее для людей с левого берега. Во-вторых, мы хотели бы расчистить некоторые коррупционные схемы, существующие между правым и левым берегами. По сути, это конфликт, который подогревается заинтересованными сторонами как на правом, так и на левом берегу. Поэтому мы собираемся бороться с коррупцией и в этой сфере тоже.

— Вы готовы к переговорам с руководством России по вопросу её военного присутствия в этом регионе?

— Мы никогда не скрывали, и эта позиция не менялась 30 лет, кто бы ни находился у власти, что мы выступаем за вывод российских войск. Мы также хотим ускорить решение проблемы боеприпасов, хранящихся на левом берегу, в районе Колбасны. Поэтому мы объявили во время избирательной кампании, что мы выступаем за сбалансированную внешнюю политику, сфокусированную на интересах граждан. Мы готовы сделать всё необходимое для защиты интересов граждан и государства”.