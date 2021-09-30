Брюссель заступится за французских рыбаков

Обострение отношений Парижа и Лондона вокруг разрешений на рыбную ловлю ставит под угрозу бизнес французских промысловиков.

Накануне стало известно, что британские власти одобрили лишь 12 из 47 поданных французами заявок на допуск в британские территориальные воды в Ла-Манше. Жан Мари Бахеу, рыбак, рассказывает: "Я подал запрос на лицензию еще в январе, мы подготовили все документы, все доказательства нашей деятельности, которые имели на руках, но это ничего не изменило".

Этьен Дашикур стоит во главе промыслового кооператива. Он напоминает: "Промысловые суда в регионе очень нуждаются в доступе в британские воды, особенно в период с октября по январь. Мы приближаемся к этому периоду. В итоге из-за их запрета почти все рыбаки останутся у нас, во французских водах: здесь будут и наши суда, и бельгийцы, и голландцы".

Британская сторона пояснила, что пускает к себе лишь те европейские суда, которые могут доказать, что уже занимались ловом в этих водах ежегодно в период с 2012 по 2016 год.

Вопрос, который обещают перепроверить в Брюсселе.

Виргиниус Синкявичус, комиссар по вопросам рыбной ловли, пояснил: "Пока мы не поняли, какой информации им не хватило, мы подготовили все данные по судам, которые у нас были. Разумеется, мы будем самым тесным образом сотрудничать с французскими властями, чтобы как можно быстрее вернуть промысловиков в море".

В Париже считают, что британцы нарушают соглашения об экономическим сотрудничестве, заключенные после "брексита". И предупреждают: ответные меры не застят себя ждать.