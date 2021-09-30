Чрезвычайное положение объявлено в тюрьмах Эквадора

"Правительство Эквадора будет действовать, мы должны действовать, и прежде всего мы объявляем чрезвычайное положение в пенитенциарной системе на всей территории страны", - такое решение прзеидент Эквадора Гильермо Лассо принял после беспорядков в тюрьме Гуаякиля, в результате которых погибли более 100 человек и около 80 получили ранения.

Корни этой конфронтации уходят к наркокартелям, это самое кровавое столкновние в тюрьмах в истории страны, с применением гранат и жестоких расправ - по меньше мере 5 человек были обезглавлены.

Фаусто Буэнаньо, генерал национальной полиции Эквадора:

"Когда полицейские вошли, на них напали с применением длинно - и короткоствольного оружия, пистолетов, револьверов, винтовок, но полиция действовала профессионально, не используя боевые патроны. Мы работали с нелетальным оружием, резиновыми пулями, чтобы избежать серьезных повреждений".

Эти зловещие события свидетельствуют о глубоком кризисе, в котором вот уже долгие годы погрязла тюремная система Эквадора. Правительство предоставило психологическую поддержку и помощь родственникам, которые с тревогой ждали новостей.

Хуана Пинто мать заключённого:

"Когда мы идём на свидание, они все досконально проверяют, они даже раздевают нас. Я не знаю, как всё это оружие попало внутрь... Все внутри там вооружены, все".

Сесилия Куирос, родственница заключённого:

"Мы лишь хотим, чтобы нам помогли, чтобы правительство помогло нам. Там есть люди, которые попали в тюрьму не за столь тяжкие преступления, и им приходится выносить там страшные вещи. Я очень хочу, чтобы правительство приняло меры по этому вопросу, чтобы помочь нам, бедным".

Правительство Эквадора пообещало выделить дополнительно 24 млн долларов (более 20 млн евро) для улучшения охранной системы в тюрьмах страны.