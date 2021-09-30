В Дубае открылась Всемирная выставка

В Дубае состоялась церемония открытия Всемирной выставки. Это мероприятие называют первым международным событием такого уровня на Ближнем Востоке с начала коронавирусной пандемии. Выставка должна начаться ещё в прошлом году, но эпидемическая ситуация и санитарные ограничения внесли свои коррективы. Впервые в истории Всемирная выставка была отложена, а не отменена.

Для «Экспо-2020» в Дубае построили комплекс стоимостью ок. 7 млрд долларов США. Торжественная церемония открытия проходила на центральной площади экспоцентра — под куполом Аль-Васл. Хедлайнером стал итальянский тенор Андреа Бочелли. В интервью Euronews он рассказал, что связывает большие надежды с этим событием:

«Мы все прожили такой год, что и никто не мог себе и представить. Мы потеряли многое из того, что было важно, — например, свободу и, в какой-то степени, достоинство. Теперь, наконец, появился свет в конце туннеля. __Я надеюсь, что это событие придаст нам оптимизм, зародит в нас готовность оставить, наконец, позади всё, что случилось с нами».

Всемирная выставка в Дубае продлится до конца марта 2022 года.