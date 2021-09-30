Дания экспериментирует с трехмерной разметкой

Это не бетонные блоки, установленные на проезжей части, а самая что ни на есть настоящая пешеходная "зебра", но выполненная в технике 3D. Невероятно реалистичная оптическая иллюзия заставляет водителей притормаживать. Творческий подход к решению проблемы безопасности на дорогах используют в Орхусе, втором по величине городе Дании. Здесь рассчитывают, на то, что водители-лихачи станут осторожными.

Рикке Смед Виндинг, руководитель проекта: "Мы надеемся, что автовладельцы и велосипедисты будут более внимательными по отношению к людям, которые хотят перейти дорогу. Поэтому мы сделали вот такие зоны, 3D пешеходные переходы. Они привлекают внимание всех участников дорожного движения и одновременно подталкивают пешеходов переходить дорогу в положенном месте".

Пилотный проект в Орхусе продлится до мая 2024 года. К этому времени, полагают власти, будет понятно, насколько дороги стали безопасными. Дания не единственная страна в мире, где появилась пешеходная "зебра". Инновационную технологию уже опробовали в Исландии, Австралии и Таиланде.

Впрочем, некоторых водителей оптическая иллюзия настолько пугает, что они резко тормозят и создают аварийные ситуации.