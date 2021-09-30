Талибы разогнали акцию в защиту женского образования

Талибы разогнали новую демонстрацию в Кабуле. Шесть женщин устроили акцию протеста на территории одной из школ. Они развернули плакаты с лозунгами "Не политизируйте образование!", "Не закрывайте наши школы!" и "Образование — это человеческая идентичность".

Талибы отняли и смяли плакаты, вытолкали женщин за ворота школы и попытались отнять технику у иностранных журналистов, снимавших происходящее. Один из вооружённых мужчин выпустил в воздух автоматную очередь.

Позже журналистов собрал руководитель группы талибов и заявил, что акция протеста была не согласована с властями, и если бы женщины обратились в органы власти, они бы получили разрешение на манифестацию.