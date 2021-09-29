ВОЗ извинилась за своих

Руководство Всемирной организации здравоохранения публично извинилось за поведение своих сотрудников во время миссий в Африке. Заявление сдавлено после того, ка независимая комиссия обнародовала доклад об изнасилованиях, совершенных представителями ВОЗ в Демократической республике Конго во время борьбы с лихорадкой Эбола.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выразил сожаление о причиненных страданиях: "Я сожалею, сожалею о том, что было сделано людьми, которые работают в ВОЗ, чтобы служить и защищать общество. Я сожалею о страданиях, которые те события причиняют по сей день. Сожалею о том, что многим пришлось вновь пережить их, отвечая на вопросы комиссии".

При подготовке доклада эксперты выехали на место, опросили более 200 человек и установили свыше 80 предполагаемых виновных. Речь идет о местных и иностранных сотрудниках ВОЗ, которые работали в ДРК с 2018 по 2020 годы.

Конголезский союз женщин приветствовал разбирательство и призвал возместить ущерб пострадавшим, По данным организации, свыше десятка местных женщин забеременели от сотрудников ВОЗ,