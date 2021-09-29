На острове Пальма лава стекла в океан

На острове пальма Канарского архипелага потоки лавы достигли Атлантического океана, спуск раскаленной субстанции в воду произошел на побережье близ города Тасакорте. В результате контакта лавы с водой образовались столбы водяного пара - испарения, которые, по оценкам врачей, опасны для легких, слизистых оболочек и кожи человека.

Накануне в ожидании сближения потока лавы с морской водой власти рекомендовали жителям части острова не покидать своих домов.

Вулкан Кумбре-Вьеха извергается уже 10 дней, он проснулся после полувекового покоя и полностью изменил жизнь островитян.

Спасаясь от лавы, быстро спустившейся прямо к населенным пунктам, эвакуировались 6,5 тысяч человек, под потоком раскаленной субстанции погребены 600 зданий, уничтожены поля, хозяйства, урожай. Изначально лава текла со скоростью до 700 метров в минуты, на последнем отрезке до спуска в океан скорость снизилась в три раза. Власти напоминают, что при извержении в 1971 году от токсичных испарений при контакте лавы с водой погиб один житель острова.