Центком: "стратегический провал" в Афганистане

"Стратегическим провалом" назвал представитель высшего военного руководства США вывод американского контингента из Афганистана. Выступая в Сенате, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также признал, что американцы неверно оценили способность афганской армии действовать без поддержки извне.

"Думаю, что наша репутация среди союзников и партнеров по всему миру, а также противников, подвергается интенсивному анализу, чтобы понять, в какую сторону все пойдет, - отметил Милли. - И я думаю, что да, " ущерб" - то слово, которое можно использовать в данном контексте".

Ллойд Остин, министр обороны США, также признал серьезные просчеты в регионе. "Мы помогали строить там государство, но не смогли сформировать нацию, - отметил он. - Тот факт, что афганская армия, которую мы и наши партнеры обучали, просто растворилась, порой без единого выстрела, застал нас всех врасплох, и было бы нечестно утверждать обратное".

Представители Пентагона заявили в Сенате, что рекомендовали президенту Байдену оставить часть контингента в Афганистане. "Возрожденная "Аль-Каида" или "Исламское государство", намеревающиеся нанести удар по США - вполне реальная перспектива, - считает генерал Милли. - Условия для этого с учетом деятельности на неконтролируемых территориях в регионе могут возникнуть в следующие 12-36 месяцев. Эта миссия будет сложнее, но она реалистична, и мы продолжим защищать американский народ".

Американцы ушли из Афганистана, где оставались 20 лет, в конце августа. Ранее президент Байден заявил, что не получал от военных однозначных рекомендаций сохранить там часть контингента.