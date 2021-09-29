Промысловая война

Великобритания удовлетворила лишь четверть поданных французскими рыбаками заявок на промысел в её территориальных водах. Решение вызвало возмущение в Париже, там напомнили, что этот шаг Лондона противоречит экономическому соглашению, заключенному после "брексита".

Франция заявила, что британцы используют рыболовецкий промысел как рычаг политического давления, сделав простых промысловиков "заложниками".

Ранее Париж предупреждал о возможном ответе в виде прекращения поставок электричества на ряд принадлежащих Великобритании островов.