Авиакомпании возобновляют рейсы на Пальму, где извергается вулкан

Испанские авиакомпании Binter Canarias и Canaryfly возобновляют рейсы на остров Пальма в Канарском архипелаге, где не прекращается извержение вулкана. Остров пока остаётся зоной бедствия. В авиакомпаниях сообщили, что продолжают внимательно следить за ситуацией.

Накануне лава вулкана Кумбре-Вьеха достигла океана. Остывшая масса создала своеобразную "дельту" шириной в полкилометра.

При контакте лавы с водой возникают облака испарений, не только раскалённых, но и ядовитых: из-за химической реакции образуется кислота.

Во время прошлого извержения в 1971 году именно из-за этого погиб один человек. Поэтому в этот раз власти строго наказали жителям близлежащих районов оставаться дома, закрыв двери и окна, до особого распоряжения.

Кумбре-Вьеха извергается уже 10 дней. Учёные пока не видят признаков стабилизации и не исключают новых взрывов и выбросов лавы. Были эвакуированы более 6 тысяч человек, разрушены около 650 зданий, лава покрыла площадь в 260 гектаров и перекрыла более 20 километров дорог.