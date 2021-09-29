"Инфобарбаросса": Россия грозит YouTube из-за удаления RT в Германии

Москва грозится заблокировать YouTube в России из-за удаления немецких видео-проектов российского телеканала RT. Роскомнадзор обвиняет американскую социальную сеть в нарушении базовых принципов свободы распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Удаление двух видеоканалов на немецком языке RT DE и Der Fehlende Part (недостающая часть) чиновники расценивают как акт цензуры в отношении российских СМИ.

Роскомнадзор отмечает, что YouTube, по согласованию с МИДом, могут признать причастным к нарушению прав человека, внести в соответствующий реестр, после чего частично или полностью ограничат доступ к платформе.

«Инфобарбаросса»

Министерство иностранных дел также выступило в защиту телеканала, цель которого — «отражать российскую позицию по главным вопросам международной политики» и представлять «взгляд на мир из России». Во внешнеполитическом ведомстве называют блокировку видеоканалов на YouTube актом агрессии с целью «заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации». Представительница МИДа Мария Захарова обвиняет американскую корпорацию и немецкие власти в сговоре и придумала название для этого сотрудничества, отсылающего к плану нацистского вторжения в СССР: «Не хочется думать, что речь идёт об "Инфобарбаросса"».

Блокировка за блокировку за обход блокировок

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что YouTube удалил без права восстановления два крупных проекта телеканала. Проблемы с американским сервисом она назвала «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия». Симоньян призвала в качестве ответа принять санкции против YouTube, запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закрыть корпункты крупных немецких телеканалов ARD и ZDF.

В пресс-службе Google объяснили блокировку RT DE нарушением запрета на распространение заведомо ложной медицинской информации о COVID-19. В американской корпорации настаивают, что из-за нескольких роликов временно приостановили публикацию материалов на основном канале.

Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал. В результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube. пресс-служба Google о блокировке каналов RT

Симоньян, а вслед за ней и МИД России заявляют, что RT DE занимает четвёртую строчку по популярности среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» на YouTube и обходит в этом рейтинге Deutsche Welle и Tagesschau. Главный редактор RT ссылается на закрытые данные проекта Tubular.

Это противоречит аналитике других компаний, в частности, HypeAuditor и SocialBook, по данным которых RT уступает по популярности проектам крупнейших немецких изданий, в том числе упомянутых DW и Tagesschau. Тем не менее каналы, продвигающие российскую позицию, находятся в верхней части рейтинга самых популярных в Германии проектов.