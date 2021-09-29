ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях карабахской войны

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге приняла резолюцию "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном / Нагорно-Карабахский конфликт". Одноименный отчет был подготовлен ирландским парламентарием Полом Гаваном на основе информации, собранной во время визитов в Армению и Азербайджан.

Обе страны присоединились к Совету Европы в январе 2001 года и обязались разрешить конфликт исключительно мирными средствами. "Шестинедельная война 2020 года является нарушением этих обязательств", - говорится в документе.

Резолюция касается всех критически важных вопросов, все еще нерешённых после окончания военных действий и подписания документа о перемирии. В ней есть положения об ответственности за развязывание войны, о военных преступлениях как в ходе боевых действий, так и в отношении военнопленных и пропавших без вести после их прекращения, об обеспокоенности по поводу послевоенных инцидентов на армяно-азербайджанской границе и разрушении культурного наследия.

Делегации Азербайджана и Турции проголосовали "против", но резолюция была принята 47 голосами "за".

Ассамблея в частности подчеркнула наобходимость соблюдения договорённости обмена всеми удерживаемыми лицами и выразила обеспокоенность судьбой армянских военнопленных, призвав власти Азербайджана незамедлительно вернуть их.

Отметив, что "разжигание вражды - постоянная проблема в обеих странах", ПАСЕ в частности подчеркнула, что так назывемый "Парк трофеев" в Баку вызывает серьезные опасения: изображение в нём армян подобным образом "обостряет уровень нетерпимости и не должно иметь места в музее или обществе".

При этом Ассамблея приветствовала и поощрила усилия обеих сторон по возвращению и обмену тел погибших, воздав должное Международному комитету Красного Креста (МККК) и российским миротворческим силам за их ценный вклад". Отметив, что "около 3 890 азербайджанцев и 1 000 армян всё ещё числятся пропавшими без вести после войны 1991-1994 годов", ПАСЕ выразила сожаление, что "в этом отношении был достигнут незначительный прогресс" и предложила сторонам "возобновить работу на уровне межправительственной комиссии при содействии МККК".

"Длительный конфликт имел катастрофические последствия для культурного наследия и собственности региона, ответственность за которые несут как Армения, так и Азербайджан", - говорится в резолюции. По итогам последней войны ПАСЕ выразила обеспокоенность развитием дискурса, пропагандирующего "кавказское албанское" наследие, взамен того, что считается "армянским" и призвала "предоставить ЮНЕСКО неограниченный доступ ко всем объектам в обеих странах для изучения ущебра и подобного дискурса, чтобы убедиться, что им не манипулирует ни она из сторон".

Полномасштабные военные действия, начавшиеся год назад в Нагорном Карабахе, привели к гибели тысяч людей с обеих сторон конфликта. По соглашению о прекращении огня, заключённому 10 ноября при посредничестве Москвы, Ереван уступил Баку несколько районов как вокруг, так и внутри анклава. В регион вошли российские миротворцы. ПАСЕ сочла, что "трёхсторонняя декларация обеспечивает основные элементы прекращения огня и обеспечивает основу для урегулирования многих гуманитарных последствий конфликта и недавней шестинедельной войны", призвав все вовлеченные государства обеспечить беспрепятственный доступ независимых международных гуманитарных организаций и СМИ в Нагорный Карабах.