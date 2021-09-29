Канарские острова: вулканическая лава влилась в море

Лава извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана, что вызывает у вулканологов опасения по поводу выделения токсичных газов при попадании магмы в морскую воду.
Власти испанского архипелага ранее объявил зону отчуждения в двух морских милях вокруг того места, где лава должна была войти в Атлантический океан, попросив жителей оставаться дома.
"Поток лавы достиг моря в Плайя-Нуэва", - сообщил Канарский вулканический институт (Involcan) в Твиттере во вторник вечером.
Вулкан Кумбре-Вьеха, расположенный на южной гряде Ла-Пальмы, острова с населением 85 000 человек, извергся 19 сентября, выбросив реки лавы, которые медленно поползли к морю. Они уже сформировали впечатляющие отложения высотой более 50 метров.
Другие No Comment
Агенты 007 в Музее мадам Тюссо
Портрет Ангелы Меркель из семян
"Спиннинг": танго с автомобилем
Кабул: один вечер из жизни горожан
Выжать воду из тумана
Бангкокские таксисты выращивают урожай в своих машинах
Разноцветные улицы Лондона
Бабий Яр: 80-я годовщина трагедии
Велопробег по Чернобыльской зоне
Палестинец ранил ножом двух израильтян
Триумфальную арку Парижа укутали
Ярмарка Art Paris 2021
Сирия: правительственные силы обстреляли районы на северо-западе страны
На Кубе отпраздновали день девы Марии из Реглы
Таджикистан: парад прошел без военной техники