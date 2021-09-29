Канарские острова: вулканическая лава влилась в море

Лава извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана, что вызывает у вулканологов опасения по поводу выделения токсичных газов при попадании магмы в морскую воду.

Власти испанского архипелага ранее объявил зону отчуждения в двух морских милях вокруг того места, где лава должна была войти в Атлантический океан, попросив жителей оставаться дома.

"Поток лавы достиг моря в Плайя-Нуэва", - сообщил Канарский вулканический институт (Involcan) в Твиттере во вторник вечером.

Вулкан Кумбре-Вьеха, расположенный на южной гряде Ла-Пальмы, острова с населением 85 000 человек, извергся 19 сентября, выбросив реки лавы, которые медленно поползли к морю. Они уже сформировали впечатляющие отложения высотой более 50 метров.