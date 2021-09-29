Франция сократила число виз для Алжира, Марокко и Туниса

Марокко сожалеет о решении Франции значительно сократить число въездных виз, выдаваемых гражданам королевства. Аналогичные меры были приняты также в отношении жителей Алжира и Туниса. На пресс-конференции в Рабате Глава марокканского МИДа Насер Бурита назвал такое решение необоснованным и пояснил почему:

"Мы считаем это решение необоснованным по разным причинам. Но прежде всего мы хотим подчеркнуть: власти Марокко всегда ответственно подходили к вопросам миграции и потоков людей".

Франция объясняет своё решение тем, что Алжир, Тунис и Мароко тормозят процесс возвращения въехавших с их территории на французскую нелегальных мигрантов. В Париже утверждают, что власти этих стран отказываются выдавать консульские справки своим гражданам, получившим предписание покинуть Францию. Марокканцы с этим не согласны:

"Мы считаем это решение репрессивным в отношении марокканцев и подавлением свободы передвижения в соответствии с международными конвенциями и соглашениями между нашими странами".

"Франции не следует забывать, сколько студентов ежегодно едут во Францию для продолжении учёбы, и сколько едет туда каждый год марокканских туристов. Думаю, что для этих двух категорий людей возникнет большая проблема".

По данным МВД Франции, с января по июль нынешнего года 3400 марокканцев получили предписание покинуть французскую территорию. Но лишь 2,4% их них получили от спецслужб королевста необъходимые для этого пропуски.