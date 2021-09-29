Мировая премьера Бонда: Дэниел Крейг прощается с ролью

Музейного вида автомобили, розовый бархат смокинга Дэниэла Крэйга и золотое платье герцогини Кембриджской: антураж премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде в Лондонском Альберт-холле был в прямом смысле слова королевским. "Не время умирать" – 25-й фильм "бондинаы", пятый и последний для Крейга, который играл агента 007 долгие 15 лет. Выход картины был отложен на полтора года из-за пандемии.

"В 2020 году это было просто мечтой. Казалось, мы не доживем до этого момента, - поделился с журналистами Крейг. - Но вот мы добрались, и я счастлив, что мы здесь вместе празднуем это событие. Я счастлив видеть актеров и съемочную группу, надеюсь их всех тихонько обнять".

"Не время умирать", который выйдет в российский прокат 7 октября – самый дорогой фильм "бондианы" , его бюджет составил 250 миллионов долларов. Создатели картины прислушались к критикам. обвинявшим их в старомодности: к новому Бонду были привлечены свежие силы.

Дэвид Мурикуанд, редактор журнала Exberliner, обращает внимание: "Они смогли многое обновить. В этот раз "Бонда" впервые снимал американец, режиссер Кэри Фукунага, а соавтором сценария выступила Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу "Дрянь". Сообща они смогли сделать образы главных героев более трехмерными, чего так не хватало в "бондиане".

Бонд уходит, но "бондиана" продолжится: нового актера на главную роль выберут в 2022 году.