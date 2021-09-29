В России арестован глава одной из ведущих компаний в сфере кибербезопасности Group-IB

Глава одной из наиболее известных в мире компаний в сфере кибербезопасности Group-IB Илья Сачков арестован в России по подозрению в госизмене. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы.

Подробности дела не раскрываются, материалы по таким обвинениям спецслужбы объявляют государственной тайной. Ранее стало известно об обысках в московском офисе компании, однако в её пресс-службе не смогли прояснить обстоятельства следственных действий. Group-IB отмечает, что обслуживание клиентов во всех регионах продолжается.

По делу о госизмене Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Основатель Group-IB входит в рейтинги наиболее влиятельных и ярких молодых предпринимателей. Как признанный эксперт по кибербезопасности и представитель IT-сектора он входит в экспертные комитеты Госдумы, министерства иностранных дел России и ОБСЕ. Group-IB — один из наиболее известных разработчиков инструментов по борьбе с киберугрозами и расследованию киберпреступлений. Компания сотрудничает с «Интерполом» и «Европолом».

Между хакерами и спецслужбами

В различных интервью Сачков жаловался на предвзятое восприятие на Западе его компании и на подозрения в работе на российские спецслужбы. Сам он, между тем, критиковал Москву за отношение к хакерам. Когда во время встречи представителей IT с Михаилом Мишустиным, вступившим в должность премьер-министра, речь зашла о мерах по поддержке сектора, Сачков предложил «простой первый шаг» — задержать обвиняемого в организации крупных кибератак россиянина Максима Якубца. Об этом писал Bloomberg в статье о попытках предпринимателя улучшить репутацию российских IT-компаний.

Сачков обращал внимание на связи сотрудников российских спецслужб с хакерскими группировками и на благоприятное отношение к киберпреступникам в России, которых, по его словам, в Госдуме скорее назовут патриотами, чем хакерами.

Арест Ильи Сачкова может оказаться серьёзным ударом по российскому IT-сектору, — предупреждает уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Он призвал от силовых структур разъяснить обстоятельства дела против основателя Group-IB, посетовав, что дела о госизмене рассматриваются в закрытом режиме, а участники разбирательства дают подписки о неразглашении данных следствия.