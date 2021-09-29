Швеция и Португалия снимают ограничения

В Швеции отменяют большинство мер, введённых в связи с пандемией. Начиная со среды здесь снимаются ограничения на число участников массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Отменяются также требования относительно расстояний между столиками в ресторанах, вновь открываются ночные клубы. Между тем непривитым по-прежнему рекомендовано проявлять осторожность и соблюдать дистанцию.

Португалия объявила, что расформирует свои армейские подразделения, занимавшиеся вакцинацией населения. Это связано с тем, что намеченная цель теперь практически достигнута, поскольку 85% жителей страны уже сделали по две прививки от коронавируса. Здесь также снимают большинство ограничений.

Между тем в России во вторник зафиксирован пик смертности от ковида, жертвами которого в этот день стали, по официальным данным, 852 человека. Несмотря на столь тревожную ситуацию, действующие в стране ограничительные меры остаются довольно мягкими. При этом уровень вакцинации в России по-прежнему относительно не высок. Лишь 32% 146-миллионного населения сделали по меньшей мере одну прививку, а полностью вакцинированы только 28%.