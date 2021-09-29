Германия: переговоры о будущей коалиции

В Германии уже ведутся переговоры о формировании нового правительства. По мнению наблюдателей, предложения о создании правящей коалиции будут неизбежно поступать Зелёным и Либералам (Свободной демократической партии). Между тем лидеры двух политических сил уже провели предварительные переговоры друг с другом, после чего сообщили, что ищут точки соприкосновения, находят их и намерены встретиться вновь.

– Зелёные и либералы встретятся в следующую пятницу, – заявил Фолькер Виссинг, лидер СвДП. – Самые важные вопросы будут обсуждаться более детально. Блок ХДС / ХСС уже пригласили на переговоры либералов, которые приглашение приняли. Мы, в свою очередь, предложили провести переговоры в субботу. Как уже было объявлено, к нам с предложением о переговорах обратились социал-демократы, и мы также его приняли. Наша встреча для двустороннего обмена мнениями пройдёт в следующее воскресенье».

«Зелёные» проведут в субботу партийную конференцию для согласования дальнейших шагов по формированию правительства.

– СДПГ – победитель после федеральных выборов, поэтому нам важно прежде всего провести переговоры именно с ними, – отметила сопредседатель «Зелёных» Анналена Бербок. – Но, как я уже говорила, мы ведём обсуждения со всеми сторонами.

Лидеры Зелёных и СДПГ встретятся в воскресенье. Но формирование трёхсторонней коалиции будет обусловлено отношениями Зелёных с Либералами.

– Тот факт, что Зелёные и СвДП вчера встретились, – считает Рольф Мютцених, глава парламентской фракции СДПГ, – означает, что эти две партии пытаются снять взаимное недоверие, которое между ними возникло четыре года назад, когда они не смогли сформировать правительство.

По результатам прошедших в воскресенье федеральных выборов Зелёные оказались на третьем месте, а СвДП – на четвёртом. Теперь от них зависит, какой будет правящая коалиция, которую предстоит сформировать.