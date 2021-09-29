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США

Новый подход к ДНК позволил восстановить облик древних египтян

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 Андрей Позняков
Реконструция лиц древних Египтян на основе исследования Parabon NanoLabs
Реконструция лиц древних Египтян на основе исследования Parabon NanoLabs   -   Авторское право  Parabon NanoLabs
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Группе учёных-генетиков удалось выделить и восстановить последовательности ДНК из египетских мумий, возраст которых превышает две тысячи лет. Это позволило им провести ряд анализов, чтобы установить генетические особенности жителей древнего Мемфиса или его пригородов, — близ современной деревни Абусир.

Результаты исследования, проведённого при участии Института истории человечества Макса Планка и Университета Тюбингена, опубликовала американская компания Parabon Nanolabs. В распоряжении экспертов оказались образцы из трёх мумий, возраст которых составляет от 2023 до 2797 лет.

Новый подход к старой проблеме

Как сказано в сообщении, последовательности ДНК реконструировали с использованием технологии восстановления повреждённых белков — для модели взяли материалы из базы Европейского архива нуклеотидов.

В Parabon Nanolabs отмечают низкую сохранность генетического материала в столь древних образцах для изучения полиморфизма. Чтобы получить более репрезентативный материал, потребовался метод «точечной» импутации. Таким образом удалось рассчитать, какие элементы последовательностей были утрачены, и восстановить их.

Parabon NanoLabs
Реконструкция облика жителей древнего Мемфиса на основании восстановленных последовательностей ДНКParabon NanoLabs

В итоге эксперты получили достаточно качественные образцы для того, чтобы применить к ним судебно-медицинские методы и создать своего рода фоторобот древних египтян. Кроме того, конечные данные позволили подтвердить теорию о том, что древние жители долины Нила оказываются гораздо ближе по крови жителям Ближнего Востока, чем современным египтянам. У них была более светлая кожа, тёмные глаза и не было веснушек.