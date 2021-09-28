Станет ли Джеймс Бонд чернокожей женщиной?

В Лондоне во вторник — долгожданная премьера нового фильма о Джеймсе Бонде, "Не время умирать". Один из слоганов — "Ожидание закончилось": из-за пандемии премьеру переносили несколько раз.

Для 53-летнего Дэниела Крейга это пятая и последняя роль Бонда. Продюссеры заявляют, что пока даже не начали искать того, кто сменит британского актёра на посту киноагента 007. На волне активной борьбы за гендерное и расовое равноправие не исключают, что следующий Бонд окажется чернокожим или женщиной.

Преданные поклонники франшизы этого вполне серьёзно опасаются:

_"В теории Бондом мог быть любой, у него нет особых исключительно мужских черт, но я уже подустала от формализма: в Голивуде могли бы найти любой другой способ дать больше места женщинам и цветным, вместо того чтобы давать им роли белых мужчин".

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_"Нет, это не может быть женщина, ни в коем случае, это слишком образная роль, слишком мужская. Его играли величайшие звёзды, как Дэниел сейчас. Это была бы просто катастрофа, как мне кажется".

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"Как сказал сам Дэниел Крейг, было бы лучше создать новый образ женщины из британской разведки, не настолько сфокусированный на маскулинности, это было бы гораздо удачнее, чем просто отдать женщине роль Джеймса Бонда".

В широкий прокат фильм пока ещё с белым мужчиной в главной роли выйдет через несколько дней, в России уже в четверг.