Коронавирус: тревожная статистика в РФ

В России растет число заражений коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено свыше 22 тысяч случаев. Так, в Саратове установлен рекорд с начала пандемии и за выходные в городе развернули 300 новых коек.

Эксперты отмечают, что при наличии в стране коллективного иммунитета на уровне 80%, Covid-19 может стать обычным сезонным заболеванием

"Пациентов, которые были вакцинированы, у нас практически нет. У нас превалируют пациенты, которые не прошли вакцинацию", — говорит врач-инфекционист из Самары Екатерина Зайцева.

Врачи предупреждают о более тяжелых последствиях заражения новыми штаммами.

"Иногда это небольшой процент поражения легких, иногда — сразу до 75% доходит. Мы отмечаем, что дети с каждым периодом начинают тяжелее переносить заболевание коронавирусной инфекцией с пневмонией. Иногда вообще возникают желудочно-кишечные расстройства. т.е. это рвота, расстройство стула, и иногда доходит до геморрагического синдрома, т.е. возникает желудочно-кишечное кровотечение у детей", — комментирует главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

На данный момент в России вакцинированы 47 миллионов человек. "Вакцинация — это универсальное оружие от вируса. Пока все не провакцинируются, то вот эта беда так и останется", — говорит главврач московской поликлиники № 212 Андрей Смирнов.

На этом фоне власти Москвы и других российских городов усиливают контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.