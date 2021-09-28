По дорогам Европы с заботой об экологии

Кемпинг-кар вновь завоевал сердца европейцев с начала пандемии, ведь это идеальный способ путешествовать автономно.

Студенты Технического университета Эйндховена в Нидерландах решили доказать, что кемпер может быть еще и экологически ответственным. Они разработали фургон Stella Vita на солнечной энергии с возможностью пробега до 730 километров. Установленные на его крыше панели могут раздвигаться на 17,5 квадратных метров.

Лотте ван Даслер, студентка Технического университет Эйндховена, входящая в команду разработчиков Solar Team пояснила: "Мы не называем наше изобретение кемпинг-каром, для нас это самодостаточный дом на колесах, ведь он сам обеспечивает себя энергией. Разве обычный кемпинг-кар так может? Мы разработали нечто новое, это новый концепт, новая идея для ответственного будущего на нашей планете."

Выработанной энергии хватает не только на ход: благодаря ей можно принять душ, посмотреть телевизор, зарядить гаджеты и сделать себе кофе. Литий-ионный аккумулятор на 60 кВт⋅ч позволяет накапливать энергию для ночных поездок до 600 километров с максимальной скоростью в 120 километров в час.

В настоящий момент разработчики тестируют электро-кемпинг-кар на маршруте из родного Эйндховена в Тарифу на юге Испании.

Stella Vita на дорогах Франции

Команда Solar Team надеется, что Stella Vita может выйти на рынок в течение 5 лет.