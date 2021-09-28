Пуск снаряда со стороны КНДР

КНДР запустила в сторону Японского моря снаряд, предположительно баллистическую ракету, который упал за пределами японской исключительной экономической зоны. Запуск был осуществлен непосредственно перед началом выступления в Нью-Йорке постоянного представителя КНДР при ООН Ким Сона, который обвинил США в проведении враждебной политики.

Ранее КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности.