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Северная Корея

Пуск снаряда со стороны КНДР

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 Euronews
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Пуск снаряда со стороны КНДР
Авторское право  朝鮮通信社/KCNA via KNS
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КНДР запустила в сторону Японского моря снаряд, предположительно баллистическую ракету, который упал за пределами японской исключительной экономической зоны. Запуск был осуществлен непосредственно перед началом выступления в Нью-Йорке постоянного представителя КНДР при ООН Ким Сона, который обвинил США в проведении враждебной политики.

Ранее КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности.