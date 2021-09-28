Локдаун на острове Пальма

Закрыться дома и не выходить приказано жителям южного части остров Пальма Канарского архипелага, где раскаленная лава стремительно приближается к океану. Накануне разбушевавшийся вулкан временно прекратил свою деятельность, но передышка оказалась недолгой.

"Когда лава начинает взаимодействовать с морской водой, происходят разные процессы, - пояснил местный вулканолог. - Контакт очень горячей субстанции со сравнительно холодной приведет к отвердеванию лавы, что может спровоцировать взрывы".

Взрывы в свою очередь могут привести к выбросам в атмосферу токсичных газов, опасных для здоровья.

Сейсмологи пристально следят за динамикой движения лавы, по их прогнозам, вулкан может оставаться активным еще пару месяцев. На востоке Пальмы накануне были зафиксированы новые подземные толчки. Остров буквально засыпан пеплом, синоптики говорят, что черные облака с Пальмы идут в сторону Тенерифе, другого острова Канарского архипелага.