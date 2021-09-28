Россия - в финале "Бокюза"

Московские рестораны засияют "мишленовскими" звездами: знаковое для отрасли событие состоится уже в октябре. На первом этапе авторитетный ресторанный гид охватит только столицу, но в планах - оценка заведений и в других горохах. Шеф-повару московского ресторана "Ухват" Виктору Белей к требовательному взгляду судей от гастрономии не привыкать. В составе российской команды он прошел в финал престижного конкурса кулинаров "Золотой Бокюз" во французском Лионе.

Событие, которое сам повар сравнивает с получением "Оскара". "Я приехал сюда и уже от одного этого чувствую себя победителем, ведь мы впервые за последние 13 лет прошли в финал", - рассказал он.

В конкурсе в Лионе приняли участие представители 21-ой страны. Лучшие кулинары пять часов готовили для жюри обед из трех блюд, которые - пандемия обязывает! - можно взять на вынос.

"Я понимаю, что это самый высокий уровень, который может быть среди поварского мастерства. Мы его сравниваем с рестораном три звезды "Мишлена", - отметил Белей.

С октября Россия станет 33-ей страной, где будет составляться этот влиятельный ресторанный рейтинг - дополнительный навигатор в мире вкусов и качественного сервиса.