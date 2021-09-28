Немецкие консерваторы: в канцлеры или в отставку?

Немецкие консерваторы, уступившие социал-демократам на выборах в воскресенье, говорят о кризисе партийного лидерства: по опросам, свыше половины сторонников блока ХДС/ХСС после худшего в истории результата высказались за отставку Армина Лашета с поста главы Христианских демократов.

Накануне сам Лашет признал, что по количеству набранных голосов ни лидеры гонки, социал-демократы, ни его блок не достигли заявленных результатов. Он отметил, что второе место не противоречит его стремлению стать канцлером.

Так или иначе, состав будущего правительства определят не призеры выборов, но партии, набравшие меньшее число голосов - "зеленые" и Свободная демократическая партия, пришедшие на выборах третьими и четвертыми. Наиболее вероятные партнеры будущей коалиции сегодня должны преодолеть разногласия.

Кристиан Линднер, лидер Свободной демократической партии, заявил: "Наша партия и "зеленые" в последние годы работали над тем, чтобы отойти от статуса-кво, развиваться. Вот почему нам имеет смысл сначала провести переговоры друг с другом и понять, получится ли преодолеть разногласия и стать прогрессивным центром новой коалиции".

Аналитики считают, что впервые за десятилетия в Германии может появиться трехпартийная коалиция - уже упомянутые младшие партнеры, "зеленые" и либералы, плюс партия-тяжеловес. Лидер социал-демократов Олаф Шольц заявил, что после воскресного антирекорда у консерваторов один путь - и не в правительство, а в оппозицию.