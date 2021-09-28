Германия: "Светофор" готовится к переговорам

Социал-демократическая партия Германии уже на этой неделе начнет предварительные переговоры о формировании правящей коалиции с "зелеными" и с либеральной Свободной демократической партией. Об этом заявил во вторник председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених. Возможный альянс, в соответствии с партийными цветами, называют "Светофором".

Ведомые Олафом Шольцем социал-демократы с небольшим перевесом опередили на парламентских выборах консерваторов, и теперь их лидера многие считают главным кандидатом на пост канцлера.

"Мы пригласили "зеленых" и СвДП провести с нами предварительные переговоры на этой неделе, если они того пожелают", - сообщил Мютцених.

О том, что самые высокие шансы стать главой будущего правительства имеет именно Шольц, во вторник заявил и Маркус Зёдер, лидер баварского Христианско-социального союза, который выступает единым блоком с христианскими демократами.

По его словам, в свете победы на выборах первый шаг на пути к формированию кабинета должна сделать именно СДПГ, а если переговоры провалятся, тогда настанет очередь ХДС/ХСС. Таким образом Зёдер явно дистанцировался от Армина Лашета, который все еще рассчитывает сменить в должности канцлера Ангелу Меркель.