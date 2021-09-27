Агенты 007 в Музее мадам Тюссо

По случаю выхода на экраны нового фильма "Не время умирать" в лондонском Музее мадам Тюссо выставили восковые фигуры всех шести актёров, сыгравших Джеймса Бонда.

Элегантно одетые - в чёрных классических смокингах и бабочках - перед публикой предстают Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Все они в разные годы воплощали образ знаменитого агента 007.

Экспозиция будет доступна посетителям музея с 30 сентября.

Мировая премьера новой части бондианы пройдёт двумя днями ранее в Альберт-холле в Лондоне.