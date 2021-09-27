Агенты 007 в Музее мадам Тюссо

По случаю выхода на экраны нового фильма "Не время умирать" в лондонском Музее мадам Тюссо выставили восковые фигуры всех шести актёров, сыгравших Джеймса Бонда.
Элегантно одетые - в чёрных классических смокингах и бабочках - перед публикой предстают Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Все они в разные годы воплощали образ знаменитого агента 007.
Экспозиция будет доступна посетителям музея с 30 сентября.
Мировая премьера новой части бондианы пройдёт двумя днями ранее в Альберт-холле в Лондоне.
Другие No Comment
Портрет Ангелы Меркель из семян
"Спиннинг": танго с автомобилем
Кабул: один вечер из жизни горожан
Выжать воду из тумана
Бангкокские таксисты выращивают урожай в своих машинах
Разноцветные улицы Лондона
Бабий Яр: 80-я годовщина трагедии
Велопробег по Чернобыльской зоне
Палестинец ранил ножом двух израильтян
Триумфальную арку Парижа укутали
Сирия: правительственные силы обстреляли районы на северо-западе страны
На Кубе отпраздновали день девы Марии из Реглы
Таджикистан: парад прошел без военной техники
Взгляд на наш мир из будущего
Викинги и англосаксы нашли друг друга на поле боя в Восточной Англии