Сан-Марино голосует за аборты

Жители Сан-Марино подавляющим большинством проголосовали за легализацию абортов, которые по закону, принятому 150 лет назад, считались здесь преступлением. В референдуме приняли участие более 40% жителей этой крошечной республики, расположенной в центральной Италии. Более 77% высказались за разрешение аборта на сроке до 12 недель. На более поздних сроках процедура будет разрешена лишь по серьёзным медицинским соображениям. Местный парламент должен теперь подготовить соответствующий законопроект.

Таким образом Сан-Марино следует примеру Ирландии, где аборты перестали считаться преступлением три года назад, и Италии, где они разрешены с 1978 года. Между тем среди европейских стран аборты по-прежнему остаются вне закона на Мальте и в Андорре, а Польша в этом году ввела на них почти полный запрет.