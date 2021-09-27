Индийские фермеры перекрыли дороги

Индийские фермеры перекрывают дороги в столице страны. Манифестанты заявляют, что будут пропускать только машины экстренных служб. Крестьяне уже несколько месяцев выражают возмущение новым законом о сельском хозяйстве. Формально документ разрешает земледельцам продавать продукцию на любом рынке страны. Но фермеры уверены, что на самом деле пользу получат только перекупщики, а гарантированные минимальные закупочные цены просто исчезнут.