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Индия

Индийские фермеры перекрыли дороги

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 Павел Барсуков
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Индийские фермеры перекрывают шоссе
Индийские фермеры перекрывают шоссе   -   Авторское право  Manish Swarup/AP
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Индийские фермеры перекрывают дороги в столице страны. Манифестанты заявляют, что будут пропускать только машины экстренных служб. Крестьяне уже несколько месяцев выражают возмущение новым законом о сельском хозяйстве. Формально документ разрешает земледельцам продавать продукцию на любом рынке страны. Но фермеры уверены, что на самом деле пользу получат только перекупщики, а гарантированные минимальные закупочные цены просто исчезнут.