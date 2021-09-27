Извержение на острове Пальма: газ и пепел

Потоки лавы разрушили в воскресенье церковь на испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжается здесь уже вторую неделю, что привело к уничтожению более 450 домов.

Большая часть острова окутана огромным облаком пепла, который продолжает извергаться из жерла вулкана. Представители властей предупредили, что вулканический пепел может быть вреден для здоровья, и призвали людей носить защитные маски, очки и перчатки, а также соответствующую одежду – брюки и рубашки с длинными рукавами.

Помимо пепла, из кратера каждый день выбрасывается около 25 000 тонн диоксида серы, но, как утверждается, непосредственной угрозы это не представляет. Между тем потоки лавы приближаются к берегу океана, до которого остаётся меньше двух километров. Попадание раскалённой породы в солёную воду может привести к выбросам токсичных газов.