Берлином займется женщина

Мэром Берлина впервые станет женщина: 43-летняя Франциска Гиффай займет кресло бургомистра после победы социал-демократов на региональных выборах в немецкой столице. Гиффай сменит на этом посту своего однопартийца Михаэля Мюллера, решившего не участвовать в избирательной кампании.

"Берлин - один из самых привлекательных и великих городов в мире, - заявила Гиффай. - И у нас есть все возможности для того, чтобы в ближайшие годы он пополнил перечень важнейших европейских площадок для бизнеса, технологий, культуры и творчества, и все это - с соблюдением социальных и демократических принципов".

Главная борьба в Берлине велась между Гиффай и Беттиной Яраш от "зеленых" - с ними социал-демократы намерены продолжать коалиционное сотрудничество.

Гиффай отправилась на выборы после громкого скандала вокруг ее докторской диссертации. В Свободном университет Берлина, где она защищалась, ей аннулировали ученую степень, обнаружив, что диссертация была списана. На волне разбирательств Гиффай ушла с поста министра - факт, который ее однопартийцы оценили как проявление целеустремленности и твердости характера.