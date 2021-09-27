День памяти жертв войны в Карабахе

27 сентября - День памяти жертв вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе осени 2020 года.

В первую годовщину начала военных действий в полдень на территории Армении была объявлена минута молчания.

Накануне вечером в Ереване состоялось многотысячное траурное шествие. Участники с факелами и свечами прошли через город к военному кладбищу "Ераблур", где захоронены погибшие в ходе боевых действий армянские солдаты. С раннего утра понедельника люди идут к пантеону нескончаемым потоком.

Минутой молчания память жертв 44-дневной войны почтили и в Азербайджане. Президент Алиев объявил о закладке фундамента Мемориального комплекса, им посвященного и Музея победы в столице. В мечетях, церквях и синагогах страны прошли заупокойные богослужения.

Полномасштабные военные действия, начавшиеся год назад в Карабахе, привели к гибели около 6 тысяч 500 человек с обеих сторон конфликта. По соглашению о прекращении огня, заключённому 10 ноября при посредничестве Москвы, Ереван уступил Баку несколько районов анклава. В регион вошли российские миротворцы.

Азербайджан готов к нормализации отношений со своим давним противником, на основе соблюдения принципов международного права и территориальной целостности, заявили власти. В Армении также подчеркивают важность мирного урегулирования конфликта, но требуют возвращения на родину удерживаемых в Азербайджане военнопленных.